Ким Кардашьян хочет развестись с Канье Уэстом

Известная модель Ким Кардашьян хочет подать на развод со своим мужем Канье Уэстом из-за того, что психическое состояние парня стало совсем нестабильным. Об этой новости сообщают инсайдеры.

"Ким ведет переговоры с адвокатом по поводу развода, а Канье ведет себя непредсказуемо. Все стало так плохо, что супруги стали спать в отдельных комнатах", - делится источник.

Инсайдер также отметил, что Канье сейчас важно только продвижениее собственного альбома, семье он уделяет совсем мало времени. Из-за этого Ким чувствует себя матерью-одиночкой.

"Ким злится, что Канье будет путешествовать по миру в рамках промо-кампании, а ей придется остаться дома с тремя детьми. Она постоянно обвиняет его в эгоизме, однако Канье себя эгоистом не считает", - говорит источник.

Напомним, что ранее Ким Кардашьян отчитала своего мужа за то, что на своей страничке в Twitter он поддержал Трампа. Также, Канье досталось и за то, что он опубликовал в сети фотографии общего дома.