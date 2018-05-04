Кайли Миноуг показала Бенедикту Камбербэтчу, как нужно двигаться (Видео)

Во время популярного шоу The Late Late Show австралийская певица Кайли Миноуг показала несколько своих звездных па. Однако актер Бенедикт Камбербэтч, который сыграл главную роль в сериале "Шерлок", не сумел их повторить. Забавное видео появилось на YouTube-канале телешоу. На кадрах видно, что во время беседы со звездными гостями телеведущий Джеймс Корден попросил певицу научить его базовым движениям. К уроку присоединился и актер Бенедикт Камбербэтч. Для мужчин это стало настоящим испытанием. Звезды пытались повторить все движения Кайли Миноуг. Но несмотря на все старания Бенедикт Камбербэтч выглядел довольно неуклюже и не сумел повторить все движения. Однако актер не растерялся и как настоящий артист выкрутился из ситуации: он ритмично подвигался, показав пластику своего тела. Хотя Бенедикт Камбербэтч не сумел выполнить задание телеведущего, однако звезды повеселились и от души посмеялись.