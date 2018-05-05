Чемпионат мира по хоккею 2018

Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 05.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Макрон: Выход Вашингтона из соглашения по иранскому атому может означать войну
Макрон: Выход Вашингтона из соглашения по иранскому атому может означать войну
Новости: Авианосная группа ВМС США начала операцию против ИГИЛ в Сирии
Авианосная группа ВМС США начала операцию против ИГИЛ в Сирии
Новости: Динамо - Шахтер: где и когда смотреть финал Кубка Украины
Динамо - Шахтер: где и когда смотреть финал Кубка Украины
Новости: Звезда "Шерлока" Бенедикт Камбербэтч снова сыграет шпиона
Звезда "Шерлока" Бенедикт Камбербэтч снова сыграет шпиона
X

Ким Кардашьян прокомментировала странный выбор имени для дочери

Ким и Канье
06:23 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Изначально звездная пара планировала назвать свою дочку Джо.

Чикаго – не самое обычное имя для ребенка, но изначально, как оказалось, Канье Уэст и Ким Кардашьян свою новорожденную дочку вообще хотели назвать Джо.

Как рассказала в интервью Эллен ДеДженерес сама Ким, имя Чикаго было идеей Канье – это своеобразная дань уважения городу Чикаго, благодаря которому Уэст и стал знаменитым. Изначально, однако, рэпер очень хотел назвать дочку (а для Ким и Канье это третий ребенок и вторая дочь) в честь своей матери, Донды Уэст, умершей в 2007 году.

Вторым вариантом у звездной пары было имя Джо – нам оно может показаться мужским, но на самом деле Ким и Канье склонялись к варианту, который в оригинале пишется как Jo, в честь бабушки Кардашьян – Мэри Джо (Mary Jo).

В итоге, однако, все-таки победил вариант «Чикаго».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Звезды, Канье Уэст, Ким Кардашьян, Музыка.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Эти люди доказали, что сила воли и труд могут победит все (Фото) Потап оригинально поздравил Настю Каменских с днем рождения В Twitter появился фейк о смерти Аллы Пугачевой

Последние новости

Усик: Заниматься любимым делом - это уже успех Смех до слез: уморительная подборка для тех, кто не спит ночью Столкновения в секторе Газа: более тысячи человек пострадали
Сегодня читают
01 Авианосная группа ВМС США начала операцию против ИГИЛ в Сирии
02 Киев направил ноту протеста России
03 РФ отказалась предоставлять гарантии безопасности для ремонта ДФС
04 "Везунчик" года: парень разбил спорткар в первый день покупки (Видео)
05 Хоккей. Завершились стартовые матчи на ЧМ-2018
Новости сегодня
07:40 Смешные мысли, которые посещают собачек
07:38 ЧМ-2018 по хоккею: Швеция уничтожила Беларусь, Германия уступила Дании
07:31 Знаменательные события в истории: 5 мая 2018 года
07:03 Мининфраструктуры поручило Николаевскому облавтодору срочно начать ремонт дорог
06:53 Юрген Клопп проиграл 5 финалов за последние 5 сезонов
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: ГПСУ о задержании рыбаков Россией: Виноват капитан
ГПСУ о задержании рыбаков Россией: Виноват капитан
Новости: "Укрзализныця" запустит поезд "Мукачево - Будапешт": цены на билеты
Из Мукачево запустят новый поезд в Европу
Новости: Украина погасила часть долга перед МВФ
Украина погасила часть долга перед МВФ
Новости: Врачи назвали идеальный десерт для здоровья
Врачи назвали идеальный десерт для здоровья
Добавить комментарий
0