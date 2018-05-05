Ким Кардашьян прокомментировала странный выбор имени для дочери

Чикаго – не самое обычное имя для ребенка, но изначально, как оказалось, Канье Уэст и Ким Кардашьян свою новорожденную дочку вообще хотели назвать Джо.

Как рассказала в интервью Эллен ДеДженерес сама Ким, имя Чикаго было идеей Канье – это своеобразная дань уважения городу Чикаго, благодаря которому Уэст и стал знаменитым. Изначально, однако, рэпер очень хотел назвать дочку (а для Ким и Канье это третий ребенок и вторая дочь) в честь своей матери, Донды Уэст, умершей в 2007 году.

Вторым вариантом у звездной пары было имя Джо – нам оно может показаться мужским, но на самом деле Ким и Канье склонялись к варианту, который в оригинале пишется как Jo, в честь бабушки Кардашьян – Мэри Джо (Mary Jo).

В итоге, однако, все-таки победил вариант «Чикаго».