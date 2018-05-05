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Холостяк 8 сезон, 9 выпуск: проект покинуло сразу несколько девушек (Видео)

Холостяк
10:35 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: В 9 выпуске "Холостяка" 8 сезона девушки очень удивят Рождена и зрителей.

9-й выпуск "Холостяка" начался со свидания 2+1, на которое Рожден Ануси пригласил Олю и Яну. Главному герою важно, чтобы его будущая избранница не стеснялась любой работы и не боялась трудных ситуаций! Поэтому на свидании они создавали пазл из плитки своими руками.

В конце встречи Холостяк сделал свой выбор и попрощался с одной из участниц. По словам Рождена, при выборе он руководствовался исключительно тем, что ему подсказывало сердце.

"Я провел статистику и понял, что с тобой на проекте я общаюсь больше всего", — сказал Оле главный герой. Однако парень решил, что девушка полна противоречий. Рожден также добавил, что ей не хватает искренности. В итоге проект покинула Оля.

Очередное индивидуальное свидание пройдет с Галей. На этой встрече Рожден надеется, что девушка научится сдерживать свои эмоции. Галина вместе с холостяком будут создавать произведение искусства - серебряную подвеску. Герой сразу предупредил участницу, что нужно быть терпеливой и спокойной.

Девушки решили повеселиться и создали себе внешне новый образ. Участницы нашли парики и подобрали под них соответствующий наряд.

Рожден позвал на свидание Аннети и Наташу. Он приготовил для девушек удивительное свидание. На этой встрече он хочет, чтобы участницы рассказали о своих отрицательных качествах характера!

Церемония роз преподнесла много неожиданных сюрпризов. Впервые в истории "Холостяка" реалити самостоятельно решили покинуть сразу две участницы — Анетти Жернова и Яна.

Яна заявила, что ей очень тяжело и она хочет, чтобы он отпустил ее. "Ты мне нравишься, с тобой весело, классно и комфортно. Но не может девушка смотреть на парня, который ей нравится, когда он проводит время с другой. Мне здесь сложно находиться". Холостяк принял её решение и пообещал не грустить.

Следующий покинула проект Анетти: "История была короткой, но интересной", — прокомментировала свое участие в реалити девушка. Теперь на проекте осталось трое участниц — Галина, Наташа и Иванна.

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Новости шоу бизнеса, 9 выпуск, Видео, Рожден Ануси, Участницы, Холостяк-8, Церемония роз.
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