Телеведущая Лилия Ребрик недавно стала мамой во второй раз.

Телеведущая Лилия Ребрик недавно стала мамой во второй раз. И вот знаменитость впервые показала ребенка и появилась на публике после родов. В конце апреля стало известно, что Лилия Ребрик снова стала мамой. Телеведущая родила еще одну девочку своему супругу Андрею Дикому. Малышку называли Полина. К слову, пара также воспитывает 5-летнюю Диану. Новоиспеченную маму уже выписали из роддома, о чем сообщила Лилия Ребрик в Instagram. Так, знаменитость встречали не только супруг и дочь, но и родители, друзья и коллеги. Также Лилия порадовала семейным фото, на котором позирует с мужем, малышкой и своими родителями.