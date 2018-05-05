Сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер наслаждается отдыхом на островах Теркс и Кайкос в Атлантическом океане.

20-летняя американская телезвезда и младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер поделилась со своими подписчиками в Instagram несколькими фото в бикини. На данный момент девушка со своим возлюбленным Трэвисом Скоттом и их трехмесячной дочерью Сторми отдыхают на островах Теркс и Кайкос в Атлантическом океане. Кайли снова порадовала поклонников фото в бикини. На снимках девушка позирует на пляже, а также в воде, на доске для серфинга, а на фоне виднеется невероятный закат. Похожие фото публиковала в своем Instagram старшая сестра Кайли Ким. "Утро в раю", – подписала фото Дженнер.