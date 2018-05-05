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Королева Елизавета II наградила сэра Пола Маккартни новым орденом

Пол Маккартни
16:59 Сегодня Телеграф
www.unian.net

Новости шоу бизнеса: В Букингемском дворце Пола Маккартни наградили Орденом кавалеров почета.

Королева Елизавета II вручила Орден кавалеров почета одному из основателей группы Тһе Beatles, продюсеру и писателю Полу Маккартни. 

На торжественной церемонии в Букингемском дворце Маккартни наградили за выдающиеся достижения в области музыки. Его сопровождала жена — Нэнси Шевелл.

"Это большая честь для меня и для моей семьи. Представляю, как были бы счастливы увидеть это мои мать и отец из Ливерпуля", — сказал Маккартни. 

В Великобритании Орден кавалеров почета вручается уже более 100 лет. Одновременно им могут владеть не более 65 человек. В 1965 году Пол Маккартни стал кавалером ордена Британской империи, а в 1997 году его посвятили в рыцари. 

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