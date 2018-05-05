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Беременная Ева Лонгория забавно станцевала в красивом платье (Видео)

Ева Лонгория
16:10 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Беременная 43-летняя актриса Ева Лонгория показала, как танцует от счастья.

Голливудская актриса Ева Лонгория, которая сыграла одну из главных ролей в сериале "Отчаянные домохозяйки", готовится к появлению первенца. Вероятно, беременность настолько нравится звезде, что она танцует от счастья.

43-летняя Ева Лонгория не беспокоится о лишних килограммах, а наслаждается своим состоянием. Вместе с бизнесменом Хосе Антонио Бастоном они долго ждали первого ребенка. Поэтому счастье от будущего материнства звезда демонстрирует на всех кадрах в социальной сети.

Беременная актриса часто выбирает для светских мероприятий приталенные вещи, которые еще больше подчеркивают милый округлый живот. В последнем забавном ролике, который Ева Лонгория записала для своих сторонников, селебритиз в приталенном платье мыло потирает живот, пританцовывая при этом.

Более миллиона пользователей сети облюбовали сообщение Евы Лонгории, а тысячи людей не смогли удержаться от восторженных комментариев. "Как это прекрасно! Ваше счастливое лицо говорит за вас", "Выглядите прекрасно, просто светитесь", "Вы будете замечательной мамой" – написали подписчики актрисы.

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Новости шоу бизнеса, Беременная Ева Лонгория, Ева Лонгория, Хосе Антонио Бастоном.
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