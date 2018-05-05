Хлои Кардашян простила измену мужу

Звезда реалити-шоу Хлои Кардашян, которая из-за измены мужа оказалась в центре громкого скандала, все же простила возлюбленного.

Как известно, 12 апреля актриса Хлои Кардашян родила первенца. Роды были преждевременными и прошли в городе Кливленд, где живет звезда. В СМИ предполагают, что Хлои Кардашян узнала, что ее муж Тристан Томпсон развлекался с другими женщинами на вечеринке и имел роман с танцовщицей стриптиз-клуба, что и стало причиной преждевременного рождения дочери.

Вся семья Кардашян, которая и до этого не одобряла выбор Хлои, были шокированы резонансным скандалом, ведь во время измены актриса находилась на 3 месяце беременности. Инсайдеры утверждают, что знаменитая семья никогда не простит Тристану Томсону. В то же время Хлои Кардашян уже это сделала.

Актрису видели в сопровождении баскетболиста в ресторане Townhal, в Кливленде. Пара встретилась с друзьями и весело провела время. Хлои выглядела счастливо и беззаботно. По словам инсайдеров, молодые родители вместе с дочерью Тру поселились в имении и совместно воспитывают ребенка.

"Она сосредоточена на сохранении своей семьи. Кажется, у нее с Тристаном все в порядке, о разрыве отношений речь не идет", – отметил инсайдер.

По его словам, Хлои Кардашян до сих пор любит баскетболиста и даже защищает его от нападок других. Поскольку "весь мир восстал против Тристана", актриса решила поддержать его.