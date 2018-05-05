Дженнифер Лопес засветила утягивающие белье во время съемок ток-шоу (Видео)

Дженнифер Лопес так танцевала во время съемок шоу Элен Дедженерес, что засветила свое белье. Фигура Дженнифер Лопес достойна всех похвал. В свои 48 лет певица выглядит действительно потрясающе! Тем не менее, Джей Ло никогда не скрывала, что ее формы пышные и объемные, особенно ягодицы, которые и прославили фигуру артистки. Все это выглядит женственно, однако когда дело касается облегающих нарядов, формы Дженнифер могут сыграть с ней злую шутку, ведь в таких платьях фигура кажется намного больше. По всей видимости, именно поэтому Дженнифер надевает под облегающие наряды утягивающее белье, которое случайно засветила во время съемок шоу Элен Дедженерес. В эфире Дженнифер Лопес появилась в безупречном образе — голубе платье по талии с высоким разрезом, оголяющим ее ноги. И все бы ничего, только в шоу Дженнифер решила показать танцевальные па, встала с дивана и начала энергично двигаться. Платье задернулось, открыв публике утягивающие шорты. Было видно, что певица слегка растерялась, но потом одернула юбку на место и продолжила танцевать. Что же, с кем не бывает!