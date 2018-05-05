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Новости: Меган Маркл и принц Гарри посоветовали гостям брать с собой еду на свадьбу
Меган Маркл и принц Гарри посоветовали гостям брать с собой еду на свадьбу
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Меган Маркл и принц Гарри посоветовали гостям брать с собой еду на свадьбу

Меган Маркл и принц Гарри
21:58 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: На королевской свадьбе не будет фуршета на территории Виндзорского замка.

Весь мир ждет свадьбу принца Гарри и актрисы Меган Маркл. Событие состоится 19 мая, поэтому молодожены завершают приготовления к венчанию. Гости уже получили свои приглашения, в которых указана нетипичная информация: на королевскую свадьбу пара посоветовала людям брать с собой еду.

Хотя знаменитая невеста Меган Маркл решила не приглашать своих сводных братьев и сестер на свадьбу, это существенно не повлияет на количество гостей. Ведь королевскую свадьбу посетят около 3 тысячи человек. Поздравить молодоженов приедут и родители актрисы, которые несмотря на все слухи будут присутствовать на венчании.

Все гости не смогут присутствовать во время венчания в часовне святого Георгия, в Виндзорском замке. Однако люди увидят Меган Маркл и принца Гарри, которые приедут к месту венчания и отправятся из часовни на карете открытого типа.

Поскольку церемония продлится около 4 часов, будущие супруги решили предупредить гостей, чтобы те взяли с собой еду и напитки. Королевская семья не будет устраивать фуршет на территории Виндзорского замка, поэтому люди могут проголодаться за это время.

Такое предупреждение вызвало шквал критики у гостей. Они отметили, что королевская семья, состояние которой оценивается в более чем 400 миллионов фунтов стерлингов, не предусмотрела обычный фуршет. Другие же начали стратегически искать на карте ближайшие кафе и продуктовые магазины. Однако большинство все же возмутились такому совету Меган Маркл и принца Гарри.

"Если я потеряю сознание, то это не из-за восхищения", – отметил глава благотворительной организации из Ковентри Рашид Бхейт.

Как известно, среди гостей также будут непривилегированные. Невесты Меган Маркл и принц Гарри пригласили "людей из разных слоев населения и возрастных групп, которые продемонстрировали лидерские качества и послужили своим графствам".

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Новости шоу бизнеса, Королевская семья, Меган Маркл, Меган Маркл и принц Гарри, Принц Гарри, Свадьба Меган Маркл.
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