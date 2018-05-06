Ева Мендес поделилась в Instagram архивным снимком с Алиссой Милано

На своей странице в Instagram 44-летняя Ева опубликовала архивный снимок, на котором она берет автограф у звезды "Зачарованных" Алиссы Милано. "В тот день "босс" Алисса Милано пришла в торговый центр. Мне было 15 лет. Я просто потеряла голову. Я была в восторге от нее", – подписала фото Ева.

Дело в том, что в то время Алисса была очень популярной и уже снималась в сериале для подростков сериале "Кто здесь босс?" с 1984 по 1992 год.

Ева Мендес начала сниматься в кино в 1998 году. Прорыв в ее актерской карьере произошел после фильма "Тренировочный день", где она исполнила ведущую женскую роль.