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Ева Мендес поделилась в Instagram архивным снимком с Алиссой Милано

Ева Мендес
08:10 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В юности Мендес была поклонницей Милано.

На своей странице в Instagram 44-летняя Ева опубликовала архивный снимок, на котором она берет автограф у звезды "Зачарованных" Алиссы Милано. "В тот день "босс" Алисса Милано пришла в торговый центр. Мне было 15 лет. Я просто потеряла голову. Я была в восторге от нее", – подписала фото Ева.

Дело в том, что в то время Алисса была очень популярной и уже снималась в сериале для подростков сериале "Кто здесь босс?" с 1984 по 1992 год.

Ева Мендес начала сниматься в кино в 1998 году. Прорыв в ее актерской карьере произошел после фильма "Тренировочный день", где она исполнила ведущую женскую роль.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Актриса, Алисса Милано, Архивное фото, Зачарованные, Кто здесь босс?, Кумир, Мендес, Тренировочный день.
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