Подборка, в которой ы познакомим вас с хиджрой - древнейшей религиозной группой Индии.

Подборка, в которой ы познакомим вас с хиджрой - древнейшей религиозной группой Индии. Хиджра по сути являются бесполыми людьми. В большинстве своем хиджры — мужчины или же гермафродиты, но есть среди них и женщины. В основном члены этого сословия говорят о себе в женском роде и одеваются как женщины. Во вторник, 15 апреля, верховным судом Индии было принято решение признать трансгендерных людей официальным "третьим полом" и обеспечить им равноправие и признание обществом.