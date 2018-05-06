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Ушел из жизни директор "Машины времени" Владимир Сапунов

Владимир Сапунов
16:41 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Бывший директор-администратор групп "Машина времени" и "Воскресение" Владимир Сапунов умер на 66-м году жизни.

В ночь на воскресенье скончался руководитель и участник группы "Машина времени" Владимир Сапунов.

Об этом сообщил пресс-секретарь "Машины времени" и "Воскресения" Антон Чернин.

"Он болел очень долго, у него было серьезное онкологическое заболевание. Владимир Борисович уже более 10 лет передвигался в инвалидной коляске. Все это время он продолжал руководить "Машиной времени" и "Воскресением", — пояснил Чернин.

По его словам, от руководства группой "Машина времени" Сапунов отошел в конце 2017 года, но остался участником группы. "После очередного раунда борьбы с болезнью он скончался", — сказал пресс-секретарь.

Владимир Сапунов родился 1 января 1953 года в Краснослободске. В конце 1960-х годов играл вместе с младшим братом, музыкантом Андреем Сапуновым, в школьной группе "Эльфы". В интервью Сапунов рассказывал, что в 1970-х годах сочинял песни, а затем занялся поэзией. "Снова что-то получилось. Во всяком случае доказал себе, что могу и это. Много сочинил в конце 1980-х — начале 1990-х. Но опять-таки переключился на другие занятия", — говорил Сапунов.

В начале 1990-х годов Сапунов работал на радио "Максимум", руководителем "Воскресения" он стал в 1993 году, "Машины времени" — в 1994 году. В 2009 году предложил свою песню "На паре крыл" для альбома "Машины времени" под названием "Машины не парковать". Песня была написана еще в 1976 году. В 2014 году Сапунов представил собственный альбом "Бег in the USSR".

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Новости шоу бизнеса, Владимир Сапунов, Группа "Машина времени", Директор "Машины времени", Смерть.
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