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Евровидение 2018: Melovin игнорирует российских журналистов
Новости шоу бизнеса: Представитель Украины на Евровидении Melovin демонстративно игнорировал журналистов из Российской Федерации на открытии Евровидения.
В Лиссабоне, где состоялось официальное открытие Евровидения-2018, по голубой дорожке прошли представители 43 стран-участниц, сообщает ТСН.
Все участники общались с журналистами и ведущими церемонии открытия.
Представитель Украины на "Евровидении" MELOVIN вел себя очень дружелюбно, общался с журналистами разных стран, но демонстративно игнорировал журналистов из Российской Федерации.
Также Melovin отметил, что среди участников особо ни с кем не подружился, а просто перебросился несколькими фразами с представителем Беларуси Никитой Алексеев (ALEKSEEV) и гитаристом из Германии.
Telegraf.com.ua