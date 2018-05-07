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Евровидение 2018: Melovin игнорирует российских журналистов

Melovin
02:21 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Представитель Украины на Евровидении Melovin демонстративно игнорировал журналистов из Российской Федерации на открытии Евровидения.

В Лиссабоне, где состоялось официальное открытие Евровидения-2018, по голубой дорожке прошли представители 43 стран-участниц, сообщает ТСН.

Все участники общались с журналистами и ведущими церемонии открытия.

Представитель Украины на "Евровидении" MELOVIN вел себя очень дружелюбно, общался с журналистами разных стран, но демонстративно игнорировал журналистов из Российской Федерации.

Также Melovin отметил, что среди участников особо ни с кем не подружился, а просто перебросился несколькими фразами с представителем Беларуси Никитой Алексеев (ALEKSEEV) и гитаристом из Германии.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, MELOVIN, Евровидение 2018, Португалия, Церемония открытия.
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