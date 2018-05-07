Евровидение 2018: Melovin игнорирует российских журналистов

В Лиссабоне, где состоялось официальное открытие Евровидения-2018, по голубой дорожке прошли представители 43 стран-участниц, сообщает ТСН.

Все участники общались с журналистами и ведущими церемонии открытия.

Представитель Украины на "Евровидении" MELOVIN вел себя очень дружелюбно, общался с журналистами разных стран, но демонстративно игнорировал журналистов из Российской Федерации.

Также Melovin отметил, что среди участников особо ни с кем не подружился, а просто перебросился несколькими фразами с представителем Беларуси Никитой Алексеев (ALEKSEEV) и гитаристом из Германии.