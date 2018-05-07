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Ева Лонгория устроила пижамную вечеринку перед родами (Видео)

Ева Лонгория
10:10 Сегодня Телеграф
hochu.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 43-летняя актриса Ева Лонгория скоро станет мамой в первой раз.

Ева Лонгория и Хосе Антонио Бастон готовятся к появлению на свет сына. Накануне родов, которые запланированы на следующий месяц, супруги устроили традиционную вечеринку в честь будущего малыша.

Мероприятие посетили звездные друзья пары — Мелани Гриффит, Элизабет Бэнкс, Розалин Санчес, София Буш и другие.

Вечеринка была тематической: будущая мама попросила прийти гостей в пижамах. Конечно же, не все выполнили просьбу, однако гости предпочли удобную домашнюю одежду.

Сама же Евы выбрала белоснежное платье в пол с открытыми плечами, которое подчеркнуло ее округлившийся живот. Будущая мама сияла от счастья!

Ева Лонгория

Ева Лонгория в последнем интервью Эллен ДеДженерес отметила, что еще не подготовила детскую для сына в их с Хосе доме.

По словам актрисы, она также безумно волнуется перед родами. Но все же звезда "Отчаянных домохозяек" не пошла на поводу у моды и отказалась от присутствия мужа во время родов в палате.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Беременная Ева Лонгория, Ева Лонгория, Мелани Гриффит, Отчаянные домохозяйки, Розалин Санчес, София Буш, Хосе Антонио Бастон, Элизабет Бэнкс, Эллен Дедженерес.
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