Ева Лонгория устроила пижамную вечеринку перед родами (Видео)

Ева Лонгория и Хосе Антонио Бастон готовятся к появлению на свет сына. Накануне родов, которые запланированы на следующий месяц, супруги устроили традиционную вечеринку в честь будущего малыша.

Мероприятие посетили звездные друзья пары — Мелани Гриффит, Элизабет Бэнкс, Розалин Санчес, София Буш и другие.

Вечеринка была тематической: будущая мама попросила прийти гостей в пижамах. Конечно же, не все выполнили просьбу, однако гости предпочли удобную домашнюю одежду.

Сама же Евы выбрала белоснежное платье в пол с открытыми плечами, которое подчеркнуло ее округлившийся живот. Будущая мама сияла от счастья!

Ева Лонгория

Ева Лонгория в последнем интервью Эллен ДеДженерес отметила, что еще не подготовила детскую для сына в их с Хосе доме.

По словам актрисы, она также безумно волнуется перед родами. Но все же звезда "Отчаянных домохозяек" не пошла на поводу у моды и отказалась от присутствия мужа во время родов в палате.