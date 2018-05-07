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Эмма Стоун поужинала с бывшим мужем Дженнифер Энистон

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Эмма Стоун
11:59 Сегодня Телеграф
kinoafisha.ua
Фото: kinoafisha.ua

Новости шоу бизнеса: Эмма Стоун была замечена в компании экс-супруга Дженнифер Энистон Джастина Теру.

Минувший вечер Эмма Стоун провела в компании Джастина Теру. Актриса и экс-супруг Дженнифер Энистон отправилась в суши-бар Blue Ribbon Sushi, расположенный в нью-йоркском районе Сохо.

46-летний Джастин и 29-летняя Эмма были в хорошем настроении: пара оживленно вела беседу и после ужина отправилась на прогулку по вечернему Нью-Йорку.

Джастин Теру и Эмма Стоун 

Подружились они на съемках нового сериала канала Netflix.

Джастин Теру и Эмма Стоун 

В сериале "Маньяк" (Maniac), созданном Кэри Фукунагой для платформы Netflix, главные роли исполнили Джон Хилл и Эмма Стоун. Проект основан на норвежском одноимённом комедийном сериале 2014 года. В нем рассказывается о фантазиях мужчины, запертого в психушке.

Напомним, в феврале Джастин Теру и Дженнифер Энистон объявили о расставании, в свою очередь, Эмма Стоун состоит в отношениях, однако с бойфрендом её давно не видели. У актрисы роман с 32-летним режиссером передачи "Субботним вечером в прямом эфире" (Saturday Night Live) Дэйвом МакКери.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Netflix, Джастин Теру, Джастин Теру и Дженнифер Энистон, Джон Хилл, Экс-супруг Дженнифер Энистон, Эмма Стоун.
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