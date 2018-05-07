Бритни Спирс показала в Instagram свой вредный завтрак

Певица Бритни Спирс поражает идеально стройным телом. Для поддержания формы звезда активно занимается спортом и танцами со своим бойфрендом – фитнес-тренером Сэмом Асгари. Однако о диетах Бритни Спирс иногда забывает.

Об этом свидетельствует соответствующее сообщение на Instagram странице певицы.

Бритни Спирс, которая стала эталоном тысяч женщин, стремящихся избавиться от лишних килограммов, показала свой калорийный завтрак. На снимке видно, что поп-певица съела утром жареный бекон, картофель и яйца с колбасой. Калорийный завтрак звезда запила соком.

"Отличное начало выходных",– написала певица.

Отметим, что Бритни Спирс признавалась, что следит за своим рационом, однако, видимо, позволяет себе и калорийную пищу, чем изрядно удивила поклонников.

И такую слабину можно простить Бритни Спирс, ведь каждый день певица активно занимается спортом, чем не один раз хвасталась в социальной сети.