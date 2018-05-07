История на самом деле полна неожиданных моментов, ведь в школе нам дают лишь небольшой кусочек общих знаний, которого достаточно для более-менее толкового осознания действительности.

История на самом деле полна неожиданных моментов, ведь в школе нам дают лишь небольшой кусочек общих знаний, которого достаточно для более-менее толкового осознания действительности. Но вот самые интересные моменты почему-то остаются за бортом школьной программы, что, с другой стороны, дает нам полную свободу в плавании по волнам истории. Тем более что буквально каждый день совершаются новые открытия и находятся новые исторические кадры. Но еще очень многое в нашей истории покрыто тайной, которую рано или поздно мы сумеем приоткрыть. А пока можешь заглянуть на уже открытые страницы истории.