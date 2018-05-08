Великий автор может создать образ героя литературного произведения одними лишь словами.

Великий автор может создать образ героя литературного произведения одними лишь словами. И часто описанию литературных героев уделяется особое внимание, так как выбранные писателем черты помогают сформировать мнение о личности и характере героя. При экранизации книги эти характерные черты часто теряются. Американский художник и режиссер Брайан Джозеф Дэвис в своем проекте The Composites оживляет всемирно известных литературных персонажей по описанию в романах с помощью полицейской программы, создающей фотороботы подозреваемых. Надо отметить, что большинство портретов художника и образы, воплощенные на экране, очень похожи, как, например, Том Рипли из «Талантливого мистера Рипли» и сыгравший его Мэтт Деймон. Так что не всё потеряно в современном кинематографе.