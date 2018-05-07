Адель во время своего юбилея воплотила роль Роуз из "Титаника"

Знаменитая певица и автор-исполнительница Адель отпраздновала свой день рождения в собственном доме, который перевоплотила в легендарный корабль "Титаник". Об этом звезда рассказала на своей страничке в Instagram.

На стилизированной вечеринке знаменитость была в роли главной героини фильма "Титаник" Роуз, которую сыграла Кейт Уинслет. Всех гостей Адель также попросила прийти в соответствующих образах.

"Я не знаю, чем буду заниматься в следующие 30 лет, но все, что было до этого, настоящее благословение. Спасибо всем, кто приехал на вечеринку! Моя семья и мои друзья были со мной во время этого воплощения фильма "Титаник". Это была лучшая ночь в моей жизни! Делюсь фотографиями и думаю о том, как мне вернуть свой дом в первоначальное состояние", - поделилась Адель.

На фотографиях видно, как именинница с гостями повторяет сцены из "Титаника". Учитывая то, что Адель сложно отличить от настоящей Роуз, певице удалось воплотить в жизнь свою идею.