С первых дней существования пассажирской авиации, симпатичные стюардессы и стюарды были одной из важнейших ее составляющих.

С первых дней существования пассажирской авиации, симпатичные стюардессы и стюарды были одной из важнейших ее составляющих. И, как можно понять по размещенным здесь фото, впечатляющие внешние данные по сей день остаются непременным условием приема на работу бортпроводниками в авиакомпаниях по всему миру. Блоггер с ником Fly Guy, которому приходится много летать по миру, решил провести собственный "конкурс красоты" среди бортпроводников разных авиакомпаний мира, для чего просто фотографировал "самых симпатичных и сексуальных" из них во время своих путешествий. Вот "жемчужины" его богатой коллекции.