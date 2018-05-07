Ким Кардашьян доказала схожесть со своей дочкой

Ким Кардашян часто публикует в социальной сети кадры из своей личной жизни, съемок и фото своей семьи. Теперь звезда показала свое детское фото из архивного альбома. На черно-белом снимке она позирует перед камерой рядом с сестрой Кортни, которая мило улыбается.

По словам Ким Кардашян, ее 4-летняя дочь Норт очень похожа на нее саму и звездных родственников. Хотя это не удивительно, ведь в семье часто прослеживаются общие черты лица, саму звезду это сильно удивило.

"Я клянусь, что Норт напоминает мне микс меня с Кортни",– написала Ким Кардашян.

Blessings Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 13 Апр 2018 в 4:23 PDT

Стоит отметить, что девочка действительно очень похожа на звездных родственников. Она, как и ее мама, уже любит фотографироваться и приняла участие в первой настоящей фотосессии.

Поклонники Ким Кардашян разделились во мнении: одни поддержали звезду и подтвердили ее мнению, другие утверждали, что Норт больше похожа на своего отца – Канье Уэста. "Кажется, она больше похожа на Канье", "Норт совсем не похожа ни на Ким, ни на Кортни, потому что это копия Канье", – написали пользователи сети.