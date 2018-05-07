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Ким Кардашьян доказала схожесть со своей дочкой

Ким Кардашьян с дочкой Норт
18:42 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Американская актриса и модель Ким Кардашян, которая совместно с родителями создала рейтинговый проект "Семейство Кардашян", сравнила дочь со своим архивным фото.

Ким Кардашян часто публикует в социальной сети кадры из своей личной жизни, съемок и фото своей семьи. Теперь звезда показала свое детское фото из архивного альбома. На черно-белом снимке она позирует перед камерой рядом с сестрой Кортни, которая мило улыбается.

По словам Ким Кардашян, ее 4-летняя дочь Норт очень похожа на нее саму и звездных родственников. Хотя это не удивительно, ведь в семье часто прослеживаются общие черты лица, саму звезду это сильно удивило.

 

I swear North reminds me of a mix or me and Kourt

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

"Я клянусь, что Норт напоминает мне микс меня с Кортни",– написала Ким Кардашян.

 

Blessings

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Стоит отметить, что девочка действительно очень похожа на звездных родственников. Она, как и ее мама, уже любит фотографироваться и приняла участие в первой настоящей фотосессии.

Поклонники Ким Кардашян разделились во мнении: одни поддержали звезду и подтвердили ее мнению, другие утверждали, что Норт больше похожа на своего отца – Канье Уэста. "Кажется, она больше похожа на Канье", "Норт совсем не похожа ни на Ким, ни на Кортни, потому что это копия Канье", – написали пользователи сети.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Архивное фото, Ким Кардашьян, Норт, Схожесть, Фото.
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