В каждой стране и на некоторых территориях есть своя, отличная от других валюта.

В каждой стране и на некоторых территориях есть своя, отличная от других валюта. Различные цвета, дизайны, портреты и символы, напечатанные на купюрах и монетах, как правило, относятся к истории и культуре страны, но иногда они могут относиться к другим предметам, таким как повышение осведомленности в отношении определенного дела или же выпускаться для празднования особого события. Тем не менее, существуют некоторые валюты, на которых напечатаны довольно странные темы. Есть и такие, на которых изображены нормальные темы причудливым образом. От заирских продырявленных банкнот до монгольских говорящих монет, эти сумасшедшие валюты на самом деле использовались по всему миру. Можете ли вы представить, как бы вы оплачивали ваши продукты говорящими деньгами? Федеральная резервная система США была создана только в 1908 г. До этого времени любой американский банк мог выпустить свои собственные деньги, что означает абсолютное отсутствие контроля над фискальной политикой. Сегодня же курс доллара в банках Москвы и иных мировых банках играет немаловажную роль в построении мировой экономики.