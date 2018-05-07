Анне Седоковой запретили постить фото дочери

Экс-участница группы "ВИА-Гра" Анна Седокова продолжает бороться за право остаться со своей младшей дочкой Моникой. Известно, что бывший муж певицы Максим Чернявский намерен отсудить у нее ребенка.

На своей страничке в Instagram Седокова рассказала, что теперь адвокаты экс-супруга выдвинули условие: знаменитость должна перестать выкладывать в социальных сетях фотографии младшей дочери. При невыполнении его, Анне, просто-напросто, не разрешат встречаться с ребенком.

"Какое-то время назад, адвокаты другой стороны, за три часа до встречи с Моникой, написали, что они отменят визит, если я буду делать фото Мо. Они потребовали запретить мне постить фотографии нашей дочери, либо я с ней не увижусь. Я согласилась", - поделилась Седокова.

Певица также рассказала, что не чувствует себя одиноко, поскольку ее поддерживают различные телеканалы и адвокаты:

"За эти два дня нам позвонили лучшие адвокаты по международному праву, три главных телеканала готовы оказать поддержку и осветить этот вопрос, десятки лучших журналистов страны и сотни писем от мам, которые оказались в такой же ситуации как я! Я ощутила, что не одна, что мы вместе можем помочь друг другу".

Отметим, что Анна Седокова воспитывает троих детей - 13-летнюю Алину, 6-летнюю Монику и годовалого Гектора.