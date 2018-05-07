Эти кадры были сделаны фотографом Доном Терпстра, который запечатлел пляжную жизнь на Реньяке в 1980-х годах.

Эти кадры были сделаны фотографом Доном Терпстра, который запечатлел пляжную жизнь на Реньяке в 1980-х годах. Пляж Реньяка до сих пор является чуть ли не самым известным в городе Винья-дель-Мар. Глядя на эти фотографии, можно подумать, что чилийцы — жизнерадостные, красивые и яркие люди, которые любят хорошо отдохнуть. Однако в то время в стране было далеко не спокойно. До 1986 года власть находилась в руках военных, а в начале 80-х уже начались протесты против военной диктатуры. Тем не менее на фотографиях нет и тени волнения или тревоги. Однако в то время в стране было далеко не спокойно. До 1986 года власть находилась в руках военных, а в начале 80-х уже начались протесты против военной диктатуры. Тем не менее на фотографиях нет и тени волнения или тревоги.