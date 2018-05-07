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Melovin создал свой аромат для "Евровидения-2018"

Melovin
20:00 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Представитель Украины на "Евровидении-2018" Melovin во время официальной церемонии открытия конкурса на голубой дорожке представил свой парфюм.

Первый полуфинал "Евровидения-2018" состоится 8 мая. Melovin своим выступлением завершит второй полуфинал, который пройдет 10 мая.

Ранее певец поделился, что его источник вдохновения - это парфюмерия: "После каждого раза, когда я занимаюсь парфюмерией, я начал дальше писать песни. Я понял, что меня это очень вдохновляет".

Теперь артист презентовал новый аромат, который создал специально для Португалии.

"Я разработал парфюм специально для Португалии. Я делал его очень долго. Аромат я бы я описал, как игристое вино с имбирем, клубникой и шоколадом", - прокомментировал Melovin.

На своей страничке в Instagram певец опубликовал фотографию флакончика нового аромата под названием "MELOVIN Black Gas". Он, также, отметил, что парфюм создан для "Евровидения".

Помимо этого, на голубой дорожке певец поделился впечатлениями от видеообращения, которое для него записала популярная Верка Сердючка:

"Я думаю, что она готовила сюрприз очень долго, но я его увидел впервые на пресс-конференции. Это было очень приятно, когда Верка звонит тебе в час ночи и рассказывает тебе, как надо себя вести, как надо себя позиционировать. Но потом ты понимаешь, что сделаешь все равно так, как сам думешь и она мне здесь не поможет. Она мне рассказывала очень много нюансов о "Евровидение", какие у нее были эмоции, как она здесь была, как она стала Веркой именно после конкурса".

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, MELOVIN, Аромат, Духи, Евровидения, Евровидения-2018, Запах, Парфюм.
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