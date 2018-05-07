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Тина Кароль показала талант своего сына (Видео)

Тина Кароль
21:08 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Тина Кароль умело сочетает вокальную карьеру с воспитанием сына Вениамина. Мальчик учится в Великобритании и много времени уделяет танцам.

Своего сына Тина Кароль редко показывает поклонникам, оберегая его от чрезмерного внимания общественности. 9-летний Вениамин проживает и учится в Великобритании. Несмотря на успешность ребенка в учебе, он уделяет большое внимание украинской культуре, которую изучает за рубежом.

Так, мальчик вступил в Общество украинцев в Великобритании, где изучает мастерство боевого танца гопака. Стоит отметить, что Вениамин уже несколько раз выступал с народными постановками и умело выполняет сложные па.

"Настолько горда за своего сына", – лаконично написала на видео Тина Кароль.

Поклонники певицы с восторгом комментировали умение 9-летнего мальчика. "Молодец", "Солнышко талантливое", "Тина очень умная и талантливая, воспитывает хорошего сына", – с расположением написали участники фан-группы Тины Кароль.

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Новости шоу бизнеса, Видео, Ребенок, Сын, Талант, Тина Кароль.
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