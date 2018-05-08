В мире есть множество невероятных архитектурных памятников ушедших эпох.

Колизей и Великая китайская стена впечатляют, и о них знает каждый. На самом деле в мире есть множество невероятных архитектурных памятников ушедших эпох. Эти архитектурные артефакты по праву считаются настоящими чудесами и не только потому, что выглядят впечатляюще. Так на этом фото храм Минакши в юго-восточном индийском штате Тамилнад назван в честь индусской богини Минакши — одной из аватар супруги бога Шивы. Храм, который украшен 14 гопурами (50-метровыми башнями, украшенными религиозными сюжетами) и более 33 000 скульптурами, находящимися внутри, не очень хорошо известен, но без сомнения является одним из самых удивительных архитектурных чудес мира.