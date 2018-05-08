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Новости: Стало известно кто поведет Меган Маркл к алтарю
Стало известно кто поведет Меган Маркл к алтарю
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Стало известно кто поведет Меган Маркл к алтарю

Меган Маркл
09:02 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Меган пригласила своего отца Томаса Маркла на торжество.

До самой ожидаемой свадьбы этого года – принца Гарри и Меган Маркл – осталось чуть больше двух недель.

Наконец была раскрыта одна из главных интриг – участие родителей Меган Маркл в церемонии.

Меган пригласила своего отца Томаса Маркла на торжество, и теперь официально известно, что он поведет невесту к алтарю. С мамой Дорией Рэгланд Меган проедет в автомобиле от места, в котором будет ночевать перед свадьбой, до Виндзорского замка.

В Великобританию из США Дория и Томас прилетят за неделю до церемонии, чтобы семья Гарри – включая королеву Елизавету II, герцога Эдинбургского, принца Уэльского, герцогиню Корнуолльскую, герцога и герцогиню Кембриджских – смогла провести с ними время перед торжеством.

В день свадьбы принц Гарри отдаст дань памяти своей матери, принцессе Диане. В частности, на церемонии будут присутствовать ее брат Чарльз Спенсер и сестры Леди Сара МакКоркодейл и Джейн Фэллоуз.

Джейн Фэллоуз прочтет стихи из "Послания к Римлянам" на церемонии венчания.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Алтарь, Меган Маркл, Отец, Принц Гарри, Свадьба, Томас Маркл.
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