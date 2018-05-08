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Кайли Дженнер подозревают в измене

Кайли Дженнер
10:45 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Стали появляться слухи о том, что не Скотт является биологическим отцом малышки.

Кайли Дженнер впервые стала мамой 1 февраля этого года. Однако, в сети все чаще стали обсуждать, что отцом ребенка может быть не возлюбленный знаменитости Трэвис Скотт.

Биологическим отцом Сторми, действительно, является 26-летний музыкант. Но большинство фанатов шоу "Кардашьян" считают, что это ложь, и что настоящий отец девочки - это телохранитель Кайли Тим Чанг.

Поводом для подозреваний стали фотографии Сторми, которые Дженнер часто выкладывает в социальные сети. Подписчики уверяют, что девочка очень сильно похожа на Тима.

На волне слухов об измене, мать Скотта даже попросила Дженнер сделать тест-ДНК на отцовство. Женщина хочет быть на сто процентов уверенна, что это родной ребенок Трэвиса. К тому же, это отличный способ доказать комментаторам, что они заблуждаются.

Отметим, что изначально фанаты предполагали, что Дженнер родила дочь от своего экс-бойфренда рэпера Tyga. Инсайдеры рассказали, что, встречаясь с Трэвисом, Кайли виделась и с бывшим. Тогда знаменитость впервые сделала тест ДНК. Экспертиза показала, что Tyga не отец Сторми.

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Новости шоу бизнеса, Измена, Кайли Дженнер, Ребенок, Схожесть, Трэвис Скотт.
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