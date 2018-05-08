Хлое Кардашьян простила измены Тристана Томпсона
Новости шоу бизнеса: Американская модель Хлое Кардашьян родила своего первого ребенка чуть меньше месяца назад.
33-летняя светская львица Хлое Кардашьян 12 апреля родила своего первенца - девочку, которую назвала Тру. Модель заявляла, что она является единственным родителем ребенка, однако оставила фамилию отца.
На днях журналисты заметили Хлое и Тристана вместе. Кардашьян пришла поддержать возлюбленного на воллейбольный матч. Команде Томпсона удалось завоевать победу, хоть и нелегким путем.
После игры пара отправилась в один из ресторанов Кливленда. Там новоиспеченные родители вместе с друзьями весело проводили время и непринужденно общались, как будто никакого скандала между ними и не было.
"Они снова вместе. И хотя никто из ее родных этого не одобряет, она его сильно любит", - поделился инсайдер.
Вероятнее всего, чувства победили здравый разум и Хлое Кардашьян простила своему возлюбленному Тристану Томпсону все измены.