В то время как Греция переживает не самые лучшие времена в финансовом плане, дети богатых родителей продолжать жить на широкую ногу.

В то время как Греция переживает не самые лучшие времена в финансовом плане, дети богатых родителей продолжать жить на широкую ногу. Молодые люди, которых принято относить к «золотой молодежи», без капли стеснения публикуют в социальных сетях фотографии своих вечеринок, развлечений, дорогих покупок и путешествий. Более подробно о их красивой и беззаботной жизни нам с вами расскажут фото из этой подборки.