Бразильский фотограф Патрик Струйс сделал одновременно интимные и очень веселые снимки людей за развратным занятием - просмотром порно.

Бразильский фотограф Патрик Струйс сделал одновременно интимные и очень веселые снимки людей за развратным занятием - просмотром порно. Проект получил ожидаемое название "Порнопортреты". Для того, чтобы сделать эти феерические фото художник показывал участникам фотосессии разные фильмы для взрослых, а сам втихаря фотографировал их. Получилось ну очень круто и эмоционально! Убедитесь сами.