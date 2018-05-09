Netta: Для меня победа на Евровидении не имеет значения, я хочу вдохновить людей

Представительница от Израиля на Евровидении, певица Netta, которая вышла в финал конкурса, заверила, что даже если не получит победы для нее главная цель – достучаться до наибольшего количества меломанов.

Об этом Netta сказала во время итоговой пресс-конференции по результатам первого полуфинала конкурса.

"Это не имеет значения для меня (победа – ред.), я хочу делать свою работу наилучшим образом, хочу вдохновлять максимум людей, достучаться до большего количества сердец, насколько могу это сделать. И если мне это удастся, это будет удивительно для меня и для меня это победа", - ответила Netta на вопрос о том, как исполнительница будет чувствовать себя, если не одержит победу в конкурсе и станет второй.

Как известно, исполнительница Netta (Нетта Барзилай), которую фаны окрестили "новым секретным оружием Израиля", начала петь в раннем детстве. После окончания школы она с первой попытки поступила в престижный музыкальный колледж "Римон". Позже она проходила службу в армию, где стала солисткой музыкального коллектива. Песенная композиция, "Тоу" ("Игрушка"), которую певица представляет на Евровидении, после презентации в мае набрал 2 млн просмотров за 3 дня.

Ранее европейские букмекеры называли Нетту возможной победительницей Евровидения-2018.