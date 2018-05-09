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Украинский актер Богдан Юсипчук стал победителем международного конкурса красоты

Богдан Юсипчук
10:27 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото: facebook.com

Новости шоу бизнеса: Актер и модель Богдан Юсипчук завоевал титул самого красивого мужчины в мире.

Богдан стал победителем международного конкурса Mister Sea World 2018. Конкурс красоты "Mister Sea World 2018" прошел в понедельник, 7 мая, в Перу. О том, что украинец Богдан Юсипчук одержал победу, парень сообщил на своей страничке в Facebook.

"Вам известно выражение "Выше головы не прыгнешь"? Это неправда. Человек может все. Первый в мире. Мы первые в мире! Спасибо всем за неистовую поддержку! Люблю вас. Всем хорошего начала недели! "Mister Sea World 2018"", - похвастался Богдан.

В 2014 году Юсипчук стал победителем на украинском конкурсе и завоевал титул "Мистер Украина". В том же году он удостоился титула "Мистер Конгениальность" на международном конкурсе красоты Mister World.

Богдан Юсипчук сыграл роли во многих известных фильмах и сериалах. Самый красивый мужчина получил славу актера благодаря таким картинам, как "Возвращение Мухтара", "Дневники темного", "Синевир", "Тени незабытых предков", "Гвардия", "Чунгул". А в этом году ожидается выход еще одного фильма с участием Богдана - "Круты 1918".

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Новости шоу бизнеса, Mister Sea World 2018, Актер, Богдан Юсипчук, Конкурс красоты, Украинский актер.
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