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Звезда сериала "Дневники вампира" Стивен Маккуин разорвал помолвку с невестой

Стивен Маккуин
14:52 Сегодня Телеграф
https://znaj.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Актер Стивен Маккуин, известный зрителям в первую очередь по роли в сериале "Дневники вампира", неожиданно разорвал помолвку с моделью Элли Сильва.

В январе стало известно, что 29-летний актер Стивен Маккуин, звезда сериала "Дневники вампира" и экранный брат актрисы Нины Добрев, сделал предложение своей девушке - Элли Сильва.

О помолвке с Элли Стивен объявил по новомодной традицией для звезд - постом в Instagram, который теперь уничтожен. О романе актера и модели официально стало известно в конце 2016 года, однако встречались они до того, как обручиться, даже дольше - около двух лет.

А на днях стало известно, что актер передумал и расторг помолвку.  "Мы расторгли помолвку. Так получилось. Сейчас я наслаждаюсь тем, что могу проводить время так, как мне хочется. Когда я в стрессе, то обычно занимаюсь хайкингом вместе со своим псом или боксом", - сказал Маккуин.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Дневники вампира, Невеста, Помолвка, Сериал, Стивен Маккуин, Элли Сильва.
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