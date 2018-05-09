Звезда сериала "Дневники вампира" Стивен Маккуин разорвал помолвку с невестой

В январе стало известно, что 29-летний актер Стивен Маккуин, звезда сериала "Дневники вампира" и экранный брат актрисы Нины Добрев, сделал предложение своей девушке - Элли Сильва.

О помолвке с Элли Стивен объявил по новомодной традицией для звезд - постом в Instagram, который теперь уничтожен. О романе актера и модели официально стало известно в конце 2016 года, однако встречались они до того, как обручиться, даже дольше - около двух лет.

А на днях стало известно, что актер передумал и расторг помолвку. "Мы расторгли помолвку. Так получилось. Сейчас я наслаждаюсь тем, что могу проводить время так, как мне хочется. Когда я в стрессе, то обычно занимаюсь хайкингом вместе со своим псом или боксом", - сказал Маккуин.