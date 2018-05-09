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Хлое Кардашьян недовольна своей фигурой после родов

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Хлое Кардашьян
19:54 Сегодня Телеграф
hochu.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Хлое Кардашьян меньше, чем месяц назад впервые стала мамой.

13 апреля Хлое Кардашьян впервые стала мамой. Звезда реалити-шоу родила дочку своему бойфренду Тристану Томпсону. Малышку счастливые родители назвали Тру. Однако радостное событие омрачилось скандалом с изменами. К счастью, семья не распалась, так как молодая мама простила неверного. Решив проблемы в личной жизни, девушка занялась собой. По её словам, с этой недели она возвращается в тренажерный зал.

Вернуться к занятиям через месяц после родов Хлое решила, когда в Сеть просочились её новые фото. На снимках она едва узнала себя.

"Когда я увидела себя на фотографиях после беременности, и я не могла поверить, насколько я потолстела! Я не могу дождаться, чтобы снова привести свое тело в форму."

Девушка добавила, что доктор разрешил ей тренироваться, и она с нетерпением ждет встречи со своим фитнес-гуру Джо.

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Новости шоу бизнеса, Фигура Хлое Кардашьян, Хлое Кардашьян, Хлое Кардашьян после родов.
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