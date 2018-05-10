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"Мастер Шеф Подростки" 15 выпуск: участники кормили почетных гостей (Видео)

"Мастер Шеф Подростки"
08:57 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Выпуск, в котором станет известен рецепт дружбы.

В первом конкурсе шоу "Мастер Шеф Подростки", в выпуске 15 части 1 от 09.05.2018, по традиции судьи выбирали капитанов. Ими стали Настя Кобыляцкая, Ярик Вархоляк, Каролина Залевская и Юра Турчин. Каждой команде необходимо было приготовить по одному определенному блюду. А какому именно - они должны были догадаться по продуктам, которые по очереди выдавал конвейер. На приготовление блюд кулинарам отводилось полтора часа. 

Во 2 части участники работали на профессиональной кухне ресторана впервые в этом сезоне. Их гостями стали дипломатия бразильского и португальского посольств, а также вице-мисс Вселенная-2016 и главный тренер донецкого "Шахтера" - Паулу Фонсека. Ответственность колоссальная, и поэтому готовили подростки не одни, а под руководством опытных кулинаров - Вадим Бжезинский (Пава) и Михаил Грушицкий (Миха). Задание заключалось в том, что было необходимо составить изысканное меню, которое включает: две закуски, два основных блюда и один десерт.

В 3 части "Мастер Шеф Подростки" черные фартуки надели Юра Турчин, Ярик Вархоляк и Артур Маляренко. Подростков ожидала одна из самых интересных битв. Им представилась уникальная возможность увидеть мастер-класс от самих судей проекта.

С помощью жеребьевки мы узнали, кому из участников для приготовления досталось блюдо одного из членов жюри. Ярослав Вархоляк вытянул Дмитрия Горовенко, Юрий Турчин - Татьяну Литвинову, а Артуру Маляренко достался мастер-класс Эктора Хименес-Браво. Сложность испытания заключалось в том, что участники наблюдали за судьями через перископ. Ведь его диапазон видимости не широкоформатный. А для этого подросткам необходимо было договариваться между собой, чтобы перемещать перископ на того судью, чье блюдо им выпало.

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Новости шоу бизнеса, 1 сезон, 15 выпуск, Видео, Кулинарное шоу, Мастер шеф подростки, Мастер-шеф, Подростки, Участники, Шоу.
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