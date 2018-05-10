Перед полуфиналом "Евровидения" MELOVIN посетил португальский храм

Как известно, на Евровидении-2018 выступит певец MELOVIN. Вокалист прибыл в Португалию, где усиленно готовится к выступлению, которое состоится 10 мая. Украинец покажет эффектный номер с огнем.

MELOVIN решил не нарушать христианских традиций и перед важным днем наведался в португальский храм в городе Фатима. Сделал он это в сопровождении делегации и посла Украины в Португалии Инны Огнивец. Певец помолился и поставил свечу в День памяти и примирения.

"Я думаю, что здесь очень важно быть всем, кто приезжает в Португалию, и особенно талантливому юноше, который завоевывает место в этом жизни своей тяжелой работой. Я думаю, что это место ему поможет, потому что каждый человек строит жизнь в зависимости от своей веры. Насколько он верит в то, что он делает, и насколько он обращается к Богу с Божьей поддержкой. Я думаю, что это символично, что именно сегодня он здесь", – отметила Инна Огнивец.

Отметим, что, по словам букмекеров, MELOVIN сможет пройти в финал Евровидения и побороться за победу. На конкурсе он представит зажигательную песню "Under The Ladder".

"Песня замечательная. Это песня, которая запоминается. Смотрела, как выступал MELOVIN и как его воспринимала публика. Он умеет завоевывать симпатии, и я была поражена, когда он предложил аудитории спеть, и все начали петь эту песню. Поэтому я думаю, что он победит", – добавила Инна Огнивец.