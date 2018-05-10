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Хлоя Морец засветилась с новым бойфрендом

Хлоя Морец
19:20 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Актриса Хлоя Морец была замечена вместе с партнером по фильму Алексом Роу.

21-летняя американская актриса Хлоя Морец посетила бейсбольный матч с новым бойфрендом, – актером Алексом Роу. Похоже, слухи о разрыве отношений Хлои и Бруклина Бекхэма оправдались.

На фан-странице актрисы появились новые фотографии, где счастливая Хлоя проводит время с Алексом на трибунах стадиона. Что интересно, сама же актриса опубликовала в Instagram Stories фото, где держит в руках бейсбольный мячик, – на одном из ее пальцев можно разглядеть обручальное кольцо.

Поэтому, можно предположить, что Хлоя не только нашла новую любовь, но и скоро может стать женой 27-летнего актера.

Сама же новоиспеченная пара сыграла вместе в главных ролях в ленте "Пятая волна".

Ранее в СМИ появились фотографии, на которых старший сын Виктории Бекхэм целовался с 20-летней канадской моделью Лекси Вуд. Но о разрыве отношений ни Морец, ни Бруклин так и не объявляли.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Актриса Хлоя Морец, Алекс Роу, Бруклин Бекхэм, Пятая волна, Хлоя Морец.
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