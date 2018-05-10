В новом интервью Бенедикт Камбербэтч рассказал, что ведет жизнь трезвенника, и его это устраивает.

В беседе с журналистами Radio Times 41-летний Бенедикт Камбербэтч рассказал о своем отношении к алкоголю и наркотикам. Британская звезда кино и телевидения признался, что никогда не пробовал запрещенных препаратов, хотя такая возможность ему неоднократно представлялась. Также Камбербэтч считает, что для расслабления после долгого дня не нужен даже алкоголь. По словам актера, после того, как его дети засыпают, у него даже не возникает соблазна выпить бокал вина.

Бенедикт Камбербэтч отметил, что ведет жизнь трезвенника, но иногда и он не может избежать соблазна, например, на большие праздники или в "сумасшедшие" уик-энды, но в большинстве случаев он предпочитает алкоголю медитацию и йогу.