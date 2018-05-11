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Колтон Хейнс подал на развод после шести месяцев брака

Колтон Хейнс и Джефф Литам
08:17 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Свадьба Колтона Хейнса и его бойфренда состоялась в конце октября 2017 года.

На днях появились слухи о том, что брак Колтона Хейнса балансирует на грани – и вот теперь официально подтверждено, что звезда "Стрелы" и "Волчонка" действительно подал документы в суд на развод с супругом, Джеффом Литэмом.

Как удалось узнать, Колтон оформил документы и направил их в суд Лос-Анджелеса для инициирования бракоразводного процесса в минувший вторник, 8 мая.

Брак пары, таким образом, продержался всего 6 месяцев. Что именно послужило причиной столь скоропалительного разрыва, до сих пор неясно – сами супруги комментариев пока не дают, а Колтон Хейнс ограничился лишь публичным заявлением, что Литэм ему не изменял.

Напомним, свадьба 29-летнего Колтона и его бойфренда, 46-летнего художественного директора Four Seasons Джеффа Литэма состоялась в конце октября 2017 года, на церемонии присутствовали многочисленные коллеги и друзья актера – София Вергара и Джо Манганьелло, Мелани Гриффит, Челси Клинтон, Дилан О’Брайен, Билли Лурд, Эмили Бетт Рикардс, Джесси Тайлер Фергюсон, Лиза Ринна.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Актер, Волчонок, Джефф Литам, Колтон Хейнс, Пара, Развод, Стрела.
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