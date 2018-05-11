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Стало известно, как принцесса Шарлотта относится к новорожденному брату

Принцесса Шарлотта
11:10 Сегодня Телеграф
hochu.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма с недавних пор стала средним ребенком в семье.

В прошлом месяце Кейт Миддлтон подарила своему возлюбленному принцу Уильяму третьего ребенка. У пары родился еще один сын, которого назвали Луи.

Появление малыша на свет было самым ожидаемым событием не только для супругов, но и для старших детей — принца Джорджа и принцессы Шарлотты.

Так, на днях источник из окружения герцогов рассказал, как дочь Кейт Миддлтон относится к младшему брату. Судя по его словам, трехлетняя девочка абсолютно счастлива рождению Луи и с удовольствием помогает маме нянчиться с ним.

"Шарлотта серьезно относится к своим новым обязанностям старшей сестры. Ей нравится играть с Луи и оберегать его".

И это неудивительно, ведь ей есть с кого брать пример. Как известно, старший сын Уильяма и Кейт, принц Джордж, еще с рождения Шарлотты заботится о ней, и между ними образовалась крепкая связь.

Как утверждают инсайдеры, Шарлотта обладает лидерскими качествами и уверенностью в себе. Так что, похоже, у Кейт Миддлтон растет настоящая помощница.

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Новости шоу бизнеса, Брат, Дочь, Отношения, Принцесса Шарлотта, Ребенок, Сын.
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