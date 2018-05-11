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Старший сын Анджелины Джоли хочет уйти от матери

Анджелина Джоли
15:26 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Мэдокс, старший приемный сын Анджелины Джоли и Брэда Питта, отказывается с ней жить.

После того, как Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались, их старший сын Мэдокс встал на сторону матери. По мнению инсайдеров, Мэдокс взял на себя роль "мужчины в доме", которую раньше занимал Питт.

По слухам, чашу терпения Джоли переполнила ссора подвыпившего Брэда с Мэдоксом, случившаяся на борту частного самолета, когда семья возвращалась в Лос-Анджелес из очередного путешествия.

Недавно парень обиделся на свою мать.  Энджи побывала на родине Мэдокса – в Камбодже. График поездки был, как всегда, плотным. Анджелина решила посетить могилу бывшего лидера страны Пола Пота. На этой могиле Джоли, по сообщениям свидетелей, решила даже помолиться.

Подросток был глубоко оскорблен этим поступком и впервые за прошедшее с расставания родителей время сам позвонил Питту с предложением пообщаться и вопросом, можно ли переехать к актеру жить.

Как утверждает анонимный источник, Брэд пытался успокоить Мэдокса, отметив, что Анджелина всегда интересовалась историей его родины. Питт объяснил сыну, что до окончательного решения суда по поводу опеки тот не может жить вместе с ним, но пообещал обсудить этот вопрос с Джоли.

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Новости шоу бизнеса, Актриса, Анджелина Джоли, Брэд Питт, Развод, Старший сын, Сын.
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