Благодаря этим снимкам можно перенестись на много веков назад.

Благодаря этим снимкам можно перенестись на много веков назад. Древние постройки могут вернуть нас в прошлое и показать, как жили люди много веков назад. Но до наших дней дошли далеко не все, а от некоторых остались лишь основания. Ученые уже много лет изучают архитектуру тех времен, а сейчас появилась возможность ее визуализировать. Благодаря современным информационным технологиям можно детально воссоздать исторические постройки и показать, как они выглядели раньше.