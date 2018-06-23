Катя Осадчая поделилась снимком с годовалым сыном

Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая посетила спектакль в одном из небольших столичных театров вместе со своим младшим сыном Иваном. Нежное фото телеведущая опубликовала на своей страничке в сети Іnstagram.

"Первый театральный опыт. Крутая инициатива — спектакль для самых маленьких от 0-4. Все как во взрослом театре, сценография, свет, постановка. Понравилось и Ивану и мне", — подписала снимок Осадчая.

Отметим, что Ваня родился 18 февраля 2017 у Кати Осадчей и ее мужа – телеведущего Юрия Горбунова. Также у Осадчей есть старший 15-летний сын Илья от первого брака с бизнесменом и народным депутатом от "Партии зеленых" Олегом Полищуком.