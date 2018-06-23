Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 23.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Геращенко заявила, что Сенцова могли обменять еще в 2016 году
Геращенко заявила, что Сенцова могли обменять еще в 2016 году
Новости: Оплата покупок отпечатком пальца: ПриватБанк запускает пилотный проект
Оплата покупок отпечатком пальца: ПриватБанк запускает пилотный проект
Новости: Постол – Тейлор: где и когда смотреть бой
Постол – Тейлор: где и когда смотреть бой
Новости: В Сети появились новые подробности о беременности Меган Маркл
В Сети появились новые подробности о беременности Меган Маркл
X

Синди Кроуфорд приятно удивила поклонников своей фигурой

Синди Кроуфорд
13:45 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: 52-летняя Синди Кроуфорд в шикарной форме.

Годы идут, а Синди Кроуфорд по-прежнему на вершине модного Олимпа.Сколько бы не новых моделей не появлялось в фешн-индустрии, есть те, кто всегда интересен публике, и Синди определенно в их числе.

Поклонники активно следят за личным микроблогом любимицы, ее проектами, и, конечно же, не пропускают появления Кроуфорд на публике. Если не на подиуме, то хоть на светских мероприятиях все хотят увидеть эффектные наряды супермодели.

И она каждый раз их демонстрирует! Синди тщательно готовиться к выходам в свет, а потому всегда выглядит великолепно.

Так, на днях 52-летняя Кроуфорд появилась на недавнем светском ивенте в стильном комбинезоне черного цвета, который подчеркнул идеальную фигуру модели.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Кроуфорд, Модели, Фигура Синди Кроуфорд.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Джонни Депп поделился мыслями о разводе Шер и Мерил Стрип защитили девушку, когда вышли покушать мороженого Тина Кароль одолела страх перед собаками

Последние новости

Опубликованы новые правила рынка электроэнергии в Украине Самые опасные насекомые планеты, которым лучше не попадаться на пути (Фото) Оккупанты на Луганщине заняли частный дом и стреляли по местным
Сегодня читают
01 ЧМ-2018. Сербия подаст жалобу в ФИФА на судейство в матче со сборной Швейцарии
02 В Тихом океане ученые заметили необычное явление
03 Суд вынес решение по нардепу Савченко
04 Невеста Роналду разделась для известного глянцевого журнала
05 Катя Осадчая поделилась снимком с годовалым сыном
Новости сегодня
14:37 Сериал "Террор" продлили на второй сезон (Видео)
14:33 Бельгия - Тунис: онлайн-трансляция матча
14:28 В Украине зафиксировано 13 случаев "радиоактивного молока"
14:24 Cборная Украины проиграла Швейцарии в первом матче отбора на чемпионат Европы
14:22 Закон о трансплантации опубликован в "Голосе Украины"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Треть всех дел НАБУ все еще в судах
Треть всех дел НАБУ все еще в судах
Новости: На Закарпатье неожиданно выпал снег: спасатели эвакуировали детский лагерь
Летний снег в Карпатах: из заснеженных гор спасли детей
Новости: Украина уверенно наращивает экспорт в Европу
Украина уверенно наращивает экспорт в Европу
Новости: Ушел из жизни поэт Наум Коржавин
Ушел из жизни поэт Наум Коржавин
Добавить комментарий
0