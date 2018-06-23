Синди Кроуфорд приятно удивила поклонников своей фигурой

Годы идут, а Синди Кроуфорд по-прежнему на вершине модного Олимпа.Сколько бы не новых моделей не появлялось в фешн-индустрии, есть те, кто всегда интересен публике, и Синди определенно в их числе.

Поклонники активно следят за личным микроблогом любимицы, ее проектами, и, конечно же, не пропускают появления Кроуфорд на публике. Если не на подиуме, то хоть на светских мероприятиях все хотят увидеть эффектные наряды супермодели.

И она каждый раз их демонстрирует! Синди тщательно готовиться к выходам в свет, а потому всегда выглядит великолепно.

Так, на днях 52-летняя Кроуфорд появилась на недавнем светском ивенте в стильном комбинезоне черного цвета, который подчеркнул идеальную фигуру модели.