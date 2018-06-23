Молодой певец Ник Джонас подтвердил роман с актрисой на 10 лет старше

Недавно мы сообщали о том, что 35-летняя актриса и мисс Мира-2000 Приянка Чопра встречается с 25-летним музыкантом Ником Джонасом. Свой роман знаменитости не подтверждали официально, они также не размещали общие фото в соцсетях.

Однако теперь все изменилось. В своем Instagram-аккаунте Ник опубликовал короткое видео в сторис, на котором Приянка танцует. Певец кратко подписал ролик: "Она" и добавил "влюбленный" смайлик.

Фото с Приянкой Чопрой из Instagram-аккаунта Ника Джонаса

Кроме этого, вчера, 22 июня, парочку заметили вместе в Мумбае, Индия.

Приянка Чопра и Ник Джонас

Слухи об их романе появились после того, как Чопра и Джонас были сфотографированы вместе, празднуя День памяти в США с друзьями. На одном снимке они запечатлены вместе на лодке в компании друзей, а на другом они сидят рядом друг с другом за ужином.

Отметим, что Приянка – близкая подруга Меган Маркл и также присутствовала у нее на свадьбе. Также в 2000 году Приянка получила титул Мисс Мира.