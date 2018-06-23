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Актриса "Секса в большом городе" поделилась фото со своим сыном-трансгендером
Новости шоу бизнеса: Синтия Никсон опубликовала в Instagram снимок с сыном Сэмюэлем, который является открытым трансгендером.
Актриса Синтия Никсон поделилась фото с сыном на своей странице в Instagram по случаю Trans Day of Action. Это ежегодный марш, который проводится в Нью-Йорке с целью привлечь внимание общества к дискриминации и насилию в отношении трансгендеров.
Я очень горжусь моим сыном Сэмюэлем Джозефом Мозесом (которого зовут Сеф), который в этом месяце закончил колледж. Я поздравляю его и всех, кто отмечает сегодня Trans Day of Action, – прокомментировала фотографию Никсон.
Напомним, Синтия Никсон живет в браке с Кристин Маринони. Они познакомились на протестной акции родителей, возмущенных сокращением бюджета государственных школ.
Telegraf.com.ua